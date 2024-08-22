شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يطرح أحدث كليباته الغنائية "حصل" ويجسد 4 شخصيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح حمادة هلال أحدث كليباته الغنائية "حصل"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وهو الكليب الذى ظهر فيه بأربع شخصيات مختلفة عبر لمسة كوميدية ظهرت خلال الكليب على طريقة حوار بين كل شخصين بصورة منفصلة مع كلمات الأغنية.

وبدأ حمادة هلال خلال الكليب بلوك مختلف لصورة أشبه برجل الأعمال الذى يتحدث إلى أحد موظفيه أو معاونيه الذى يلعب دوره حمادة هلال أيضاً ثم يصل إلى السيارة التى يقودها سائق هو حمادة هلال أيضاً قبل مقابلة السائق لجناينى فى الشارع يقوم بدوره حمادة هلال أيضاً.

أغنية حمادة هلال الجديدة "حصل" تعاون فيها في التلحين مع مؤدى المهرجانات أورتيجا، وقام بتصويرها فى أكثر من لوكيشين منها أحد الفلل بطريق مصر الإسماعيلية.