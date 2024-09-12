شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تبحث سبل التعاون مع السعودية فى مجال السياحة الساحلية بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت، اليوم، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، محمد آل ناصر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر، والأمير سعود بن تركي بن فهد آل سعود المدير التنفيذي للشراكات الإستراتيجية بالهيئة، والأستاذ‎ علي النقلان مدير المراسم في الهيئة، وذلك بحضور أحمد نبيل معاون الوزير.

ويأتى هذا اللقاء تنفيذاً لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار فيما يتعلق بتعزيز التعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتطوير منتجات سياحية وتنمية الحركة السياحية بالبلدين.

وقد تم خلال هذا اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة الساحلية بالبحر الأحمر تعظيماً للاستفادة من المقومات السياحية الموجودة في البلدين وتنوع العرض السياحي بما يتيح خلق وتسويق منتج سياحي إقليمي متكامل واجتذاب أنماط سياحية مختلفة مثل سياحة اليخوت.

وتناول اللقاء طرح محاور العمل الخاصة بتفعيل التعاون المشترك وسبل تعزيز نمو الحركة السياحية في البلدين بشكل تكاملي. واختتم اللقاء بالاتفاق بين الجانبين على استئناف التواصل للتنسيق بشأن التحركات المستقبلية.

