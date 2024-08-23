قبل طرحها..حمادة هلال يروج لأغنيته الجديدة "حصل" بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

روج الفنان حمادة هلال، لأغنيته الجديدة "حصل" عن طريق نشر مقطع فيديو كليب قصير للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعلق "هلال" على الفيديو: "هدنة من النفسنة والغيرة وعدم الجدعنة..إتعالج من داء الأنا بعديها إبقى تعالى كلمني".

أغنية "حصل" هي أحدث أغاني حمادة هلال، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب ويظهر حمادة فيه بأربع شخصيات مختلفة، وهي من كلمات حازم إكس وألحان أورتيجا.

يذكر أن، آخر أعمال حمادة هلال هو مسلسل "المداح" الجزء الرابع، والذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي 2024.