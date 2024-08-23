محمد فؤاد يطلب التحقيق مع فتاة ادعت قرابته واشتبكت مع موظفى عين شمس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري محمد فؤاد، إنه تفاجأ بالفيديو الذي تنتحل فيه فتاة صفة قرابة بينهما، حيث قالت الفتاة إنها ابنة شقيقته، مؤكدا أنه لا يعرفها ونافيا أي صلة قرابة بينهما، مشيرا إلى أنها محاولة للشوشرة على القضية، ولا يعرف من هي وما أهدافها من تصوير فيديو بهذا الشكل ونشره.

وأضاف محمد فؤاد أنه أصدر بيانا رسميا يطالب فيه بالقبض على الفتاة التي تدعي صلة أنها ابنة شقيقته، ويطالب بالتحقيق معها لمعرفة من هي وما الهدف من وراء نشر فيديو بهذا الشكل وكيف دخلت إلى مكتب مدير المستشفى.

وأصدر الفنان محمد فؤاد بيانا بعد ادعاء فتاة أنها ابنة شقيقته بعد الواقعة التي تعرض لها مع طبيب عين شمس، وقال فؤش إنه يناشد الجهات المعنية بسرعة القبض على الفتاة التي يتداول لها فيديو تنسب فيه صلتها وقرابتها بالفنان محمد فؤاد والتحقق من دوافعها بفعل ذلك.

وتداول مؤخرا مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله فتاة تدعى أنها ابنة شقيقة الفنان محمد فؤاد، وتعدت لفظيا على العاملين في مكتب مدير مستشفى عين شمس التخصصي.

وزعمت الفتاة أنها من المشاهير ونجوم المجتمع، مستنكرة معاملة المستشفى للمشاهير ونجوم المجتمع حسب وصفها، قائلة: اللي حصل ده مش هيتكرر لا مع محمد فؤاد ولا غيره من الشخصيات العامة.