مقتل الفنان العراقي براق المهنا على يد شقيق زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر اسم الفنان العراقي براق المهنا “ترند” مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن مقتله على يد شقيق زوجته في منطقة الزعفرانية غربي بغداد.

ووفق ما تمّ التأكّد منه من عدد من وسائل إعلام عراقية، فإنّ دوافع هذه الجريمة تعود إلى خلافات عائلية.

وكشف مصدر أمنيّ لـ”السومرية نيوز” أنّ شقيق زوجة المجنيّ عليه أطلق النيران على المهنا، لافتاً إلى أنّ الأخير تعرّض للضرب المبرح وكسرت أسنانه قبل قتله.

وبحسب المصدر تمّ القبض على والد القاتل وزوجة المجنيّ عليه بعدما تبيّن أنّهما حرّضا على عملية القتل، وقاما بالاتصال به واستدعائه إلى منزلهما.

اشتهر الفنان العراقي بمقطع فيديو ظهر يؤدّي فيه أغنية “يا حريمة”، ليجذب نحوه عدداً كبيراً من متابعي صفحته على مواقع التواصل الاجتماعيّ.