شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يجب أن تعرفه عن مسرحية "عريس البحر" قبل عرضها بمهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض مسرحية "عريس البحر" يوم الثلاثاء المقبل، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، وذلك على مسرح "يو" في تمام الساعة 9 مساء.

وتدور أحداث مسرحية عريس البحر حول موال عن مسعود ووجيدة، وذلك في إطار غنائي، وتبدأ القصة بمشاجرة أخين يعيشان في صعيد مصر، وتكون تلك المشاجرة سببها الميراث الذي تركه أبوهما قبل وفاته، ويظهر خلال ذلك الكثير من الصراعات الإنسانية ومايدور في العقول، لنجد نفسنا أمام متناقضات الخير والشر، والفرح والحزن، والفراق واللقاء.

مسرحية عريس البحر من أشعار أحمد شاهين، موسيقي وألحان محمد الصاوي، استعراضات شيرين حجازي، دراماتورج محمد عادل، ديكور حمدي طلبة، إضاءة أبو بكر الشريف، وغناء الفنانة فاطمة محمد علي، ومن إخراج وليد طلعت.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوى الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.