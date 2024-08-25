فن ومشاهير

انجي خوري ورولا يموت تتحدى صافيناز وسما المصري بفيديو فاضح جديد يقبلا بعضهما في مشهد نار

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بيروت - ثريا شاهين - نافست الفنانة الاستعراضية السورية “إنجي خوري الاستعراضية اللبنانية رولا يموت باطلالتها الجديدة بثياب الاستحمام مع كشف جزء واسع من صدرها الكبير للمتابعين.

وشاركت “إنجي خوري ” جمهورها اطلالة وصفت بالفاضحة والعارية بصدر كبير مع مكياج كامل قوي أبرز معالم جمالها وارتدت في اطلالتها الجديدة روب الاستحمام الخاص بها.

رولا يموت يا شقيقه الفنانه هيفاء وهبي تثير الجدل دائما بسبب اطلالتها القويه من حين لاخر على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وتعد من اشهر الفنانين وعارضات الازياء في لبنان.

هو دائما ما تظهر بقي اطلالات قويه للغايه ويقال انها بيني وبين شقيقتها العديد من المشاكل ونادرا ما يتحدثون مع بعضهم البعض.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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