تايلور سويفت تتعاون مع موزع موسيقي مصري في أغنيتها القادمة

أعلن الموزع الموسيقي المصري كريم عبد الوهاب عن استعداده لطرح أحدث أعماله الموسيقية، مع المغنية العالمية تايلور سويفت، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام القادمة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات مغني البوب وصانع الأغاني العالمي "چى هارت- J.hart"، وتوزيع موسيقي وميكس كريم عبد الوهاب.

وكتب كريم عبد الوهاب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قريباً مع النجمة العالمية Taylor Swift من ألحان وكلمات العالمي JHart و توزيعي كريم عبدالوهاب".

كريم عبد الوهاب في هوليوود

الجدير بالذكر، كان احتفل الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب في عام ٢٠١٩، بتوثيق اسمه رسميًا كأول مؤلف موسيقي عربي ومصري في وثائق هوليوود الإعلامية الموسيقية، وبإستخدام موسيقاه في الأعمال العالمية كموسيقى أفلام وبرامج وإعلاناتؤ اضافة الى توزيعه للعديد من الأغاني العالمية.

تهديد انتحاري في حفل تايلور سويفت

يذكر أنه تم إلغاء ثلاثة حفلات للمغنية الأمريكية تايلور سويفت في فيينا بسبب اكتشاف خطة لتفجير انتحاري خلال إحداها.

وكان من المنتظر حضور أكثر من 170 ألف شخص الحفلات الثلاث في النمسا، وأن تبلغ إيراداتها نحو مئة مليون يورو وفق أرقام أوردتها وكالة الأنباء النمساوية.

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