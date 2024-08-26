من دعت تايلور سويفت إلى حفل عيد ميلاد بليك ليفلي في قصرها؟

دعت الفنّانة تايلور سويفت عددًا من أصدقائها إلى قصرها الفاخر، الذي تبلغ تكلفته 18 مليون دولار في “رود آيلاند” للاحتفال بعيد ميلاد ليفلي السّابع والثّلاثين.

لم تُضِعْ نجمة البوب أي وقت في جمع أصدقائها معًا بعد اختتام الجزء الأوروبيّ من جولتها الدّوليّة Eras Tour.

تبيّن أنّ عطلة أواخر آب/أغسطس كانت واحدة من أضخم الحفلات في الصّيف، إذ شارك فيها ترافيس كيلسي، ليفلي ورايان رينولدز، باتريك وبريتاني ماهومز، جيسون وكايلي كيلسي والمزيد من المشاهير الذين وضعوا خلافاتهم جانبًا للاحتفال بالمناسبة.

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وكانت بريتاني ماهومز من بين المدعوّين وذلك بعد أيام قليلة من تأييدها لدونالد ترامب على وسائل التّواصل الاجتماعيّ والذي يتعارض مع المُثُل السّياسيّة لسويفت وكيلسي.

بالطّبع، احتشد المصوّرون أيضًا في المنزل الفخم لتوثيق أجمل اللحظات في الحفل.