جينا أورتيغا تحسم جدل علاقتها العاطفيّة بجوني ديب بعد أشهر من التّكهّنات

بعد أشهر على إشاعة ارتباطها بالنّجم جوني ديب، علّقت الممثّلة جينا أورتيغا لأوّل مرّة على القضيّة، مؤكّدة في لقاء إعلاميّ أنّ أغرب إشاعة سمعتها عن نفسها هي أنّها على علاقة غراميّة جادّة بـ “ديب” وترغب في أن يتركهما الجميع. مشيرة إلى أنّها لم تقل مثل هذا الكلام وأنّ الصّحافة تختلق العناوين بنفسها، مشيرة إلى أنّها لا تعرف جوني ديب.

وروت جينا أورتيغا موقفًا مضحكًا أثناء تصوير فيلم Death of a Unicorn بسبب الإشاعة، إذ اقترب منها “ريتشارد إي غرانت” وقال لها “أنت وجوني!”.

وكان موقع Deuxmoi قد ادّعى رصد جوني ديب وجينا أورتيغا معًا في سبتمبر ٢٠٢٣ متحدّثا عن علاقة عاطفيّة بينهما، إلّا أنّ مصدر مقرّب من ديب نفى لـ “الصّفحة السّادسة” أيّ علاقة شخصيّة أو مهنيّة تربطه بأورتيغا، معترضًا على أن يكون قد قابلها أو تحدّث معها من قبل، وهو لا يشارك في أيّ مشروع معها، معبّرًا عن خشيته من هذه الإشاعات الخبيثة التي لا صحّة لها والتي تسيء إلى سمعته ومسيرته الفنّيّة.

من جهتها، ووفق تقرير لصحيفة الديلي ميل، فقد وصفت حينها أورتيغا تلك الإشاعات بالإشاعات السّخيفة التي لا تستطيع حتّى أن تضحك منها، نافية أن تكون قد التقت جوني ديب أو عملت معه.

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وعلّقت في منشور لها حذفته لاحقًا عن خاصيّة السّتوري على انستغرام” من فضلكم، توقّفوا عن نشر الأكاذيب واتركونا وشأننا”.

جاءت هذه الإشاعة بعد الانتهاء من نزاع جوني ديب القضائيّ مع زوجته السّابقة أمبر هيرد في دعوى تشهير بحقّه حكم بموجبها القاضي بتعويض للممثّل قدره ١٥ مليون دولار