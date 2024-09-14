تشييع جنازة ناهد رشدي من مسجد عبدالرحمن الكواكبي بالعجوزة عصر اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت دينا سعد ابنة الفنانة الكبيرة ناهد رشدي، موعد ومكان تشييع جنازة والدتها التي غادرت عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر.

وكتبت دينا عبر حسابها على موقع فيسبوك: "صلاة الجنازة يوم السبت الموافق ١٤ من سبتمبر عقب صلاة العصر بمسجد عبدالرحمن الكواكبي بالعجوزة، والدفن بمقابر العائلة بمقابر الغفير بصلاح سالم".

كانت دينا أعلنت خبر وفاة والدتها قبل قليل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتبت: "لله ما أخذ ولله ما أعطى، انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله"، معربة عن حزنها العميق لفقدان والدتها.

يذكر أن الفنانة ناهد رشدي شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن بين أشهر أدوارها شخصية سنية في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أمام النجوم: نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، وفاء صادق، منال سلامة، ياسر جلال، رشوان توفيق.