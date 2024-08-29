شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح الخليجي يكرم 7 من الرواد بالخليج.. أبرزهم فهد رده الحارثي والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق الدورة الرابعة عشر من مهرجان المسرح الخليجي بالمملكة العربية السعودية يوم 10 سبتمبر المقبل، وذلك بعد فترة توقف، وذلك برعاية هيئة المسرح والفنون الأدائية، والذي يرأسها سلطان البازعي، ويدير المهرجان خالد الباز، وخالد الرويعي رئيس اللجنة الدائمة للمسرح في مجلس دول التعاون الخليجي.

ويكرم المهرجان خلال دورته الرابعة عشر سبعة من رواد المسرح الخليجي وهم الكاتب والفنان فهد ردة الحارثي من السعودية، والفنان أحمد الجسمي من الإمارات، وإبراهيم خلفان من البحرين، وعماد الشنفري من عمان، وصالح المناعي من قطر، ومحمد جابر العيدروس من الكويت، بالإضافة إلى تكريم الراحل إبراهيم غلوم، الذي ترأس اللجنة الدائمة للمهرجان طوال فترة عملها.

وانطلق المهرجان لأول مرة عام 1988 في الكويت، واستمر تنظيمه بشكل دوري بين دول مجلس التعاون الخليجي، قبل أن يتوقف ويعود مجدداً هذا العام، وتستضيفه السعودية للمرة الأولى.

ويشكل المهرجان حدثاً ثقافياً متكاملاً في مجال المسرح، حيث تُعرض فيه أعمال مسرحية من جميع دول الخليج، مع عدد من الندوات الفنية وورش العمل والجلسات النقدية التعقيبية وورش العمل المتخصصة والمعارض الفنية والعروض الأدائية، ويأتي المهرجان ضمن جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية لاستضافة المهرجانات الدولية وإثراء مجال المسرح السعودي وتعزيز مكانته محلياً ودولياً.