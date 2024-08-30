بالفيديو – هجوم حاد على أحمد سعد بسبب حديثه عن الأغنياء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنّ عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة هجوم شرسة على الفنان أحمد سعد بسبب تصريحه عن الأغنياء أثناء تحيته للجمهور في حفله بالساحل الشمالي.

وقال أحمد سعد: “مساء الخير على الناس الحلوة، مساء الخير على الناس اللذيذة، مساء الخير على الناس المتشيّكة، مساء الخير على الناس الأغنياء”.

وأضاف: “أنا بحب الأغنياء قوي يا جدعان. بحس إن هما أذكياء. صح ولا إيه؟”.

لتنطلق بعدها حملة الهجوم على أحمد سعد متّهمين إياه بأنه يحتقر بتصريحه هذا فئة كبيرة من جمهوره، ولا يهتم إلا بطبقة معينة، فيما اتهمه آخرون بالنفاق على اعتبار أنه صرّح بذلك في أكثر المناطق ثراءً في الساحل الشمالي، وأنه قصد منافقة الجمهور الذي حضر الحفل.

من ناحية أخرى، رد أحمد سعد على تعليق مغنّي المهرجانات “عفروتو” خلال حضوره “مهرجان صيف بنغازي” والذي قال فيه: “أحمد سعد أخويا الكبير، اشتغلت معاه قبل كده كتير، ياخد اللي هو عايزه، بس أنا مستغرب إن سعودي عيونه خضرا، لأني مشوفتش سعودي عيونه خضرا قبل كده”.

وكتب سعد رداً على كلام “عفروتو” عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” قائلاً: “حبيبي وأخويا وبموت فيه طيب مانا كمان ماشوفتش ولا برازيلي بترقصو سمبا يا عفرتو”.