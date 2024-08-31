خاص- ملكة جمال البقاع ماريبال جميّل تقيّم مشاركتها في المسابقة وهذا ما كشفه سعد رمضان وماغي فرح وبرناديت حديب وكريستينا صوايا

ميرنا وليد - بيروت - أقامت إدارة مجلة "أصداء زحلة والبقاع"، لمؤسسها الأستاذ إيلي أبو طعان، ومديرها العام الإعلامية نيكول صدقة، مهرجان إنتخاب ملكة جمال البقاع 2024 في بلدة كسارة قضاء زحلة، بحضور محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، النائبين جورج عقيص وسليم عون، الوزير السابق إيلي ماروني، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، نقيب مزارعي البقاع إبراهيم الترشيشي، قائمقام حاصبيا رواد سلوم، رجل الأعمال فراس أبو حمدان، ملكة جمال البقاع 2023 جوي زخيا وشخصيات فنية وإعلامية وإجتماعية.

كانت ليلة أشبه بالأحلام، مليئة بالجمال والفن الراقي، إجتمعنا خلالها من كل المجالات والمناطق، لنؤكد للعالم كله، أن لبنان باقٍ، فشموخه من شموخ أرزه، ولن ينكسر هذا الوطن، مهما عصفت به الرياح.

ضمت لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال البقاع 2024، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح، الإعلامية رابعة الزيات، رئيس منتدى زحلة الأكاديمي الدكتور بديع الحاج شاهين، رجل الأعمال محمد اليمن، رجل الأعمال ميشال صدقة، الفنانة كريستينا صوايا، الممثلة برناديت حديب، رئيس مجلس قضاء زحلة الثقافي الفنان التشكيلي مارون نخول، مدير مركز الإستشراف الإقليمي للمعلومات الإعلامي عباس ضاهر، سيدة الأعمال تيري كيروز والإعلامي كريم العبد.

قدمت الحفل الإعلامية سمر جميل، وتألق الفنان سعد رمضان بإطلالتين فنيتين له، وغنى أغنيتيه "شو محسودين" و"أصلاً حليان"، وأضفى أجواء رائعة على الحفل، أما الفنانة كريستينا صوايا فأشعلت الأجواء بإطلالتين فنيتين لها، غنت في الإطلالة الأولى ميدلي ضم أغنيات "يا صبابين الشاي ويا ستي يا ختيارة وسالمة يا سلامة"، وغنت في إطلالتها الثانية ميدلي جمع أغنياتها "حريم السلطان، أنا دايبي، ويا عم ال دي جي".

كما كان هناك عرض راقص لفرقة "لاميتا شو"، والعديد من الفقرات الفنية والعروض الراقصة.

وجاءت النتائج على الشكل الآتي:

ملكة جمال البقاع لعام ٢٠٢٤ ماريبال جميّل، توّجها محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة.

الوصيفة الأولى تاتيانا درغام، توّجها الدكتور بديع الحاج شاهين.

الوصيفة الثانية ماريتا شمّو، توّجها رجل الأعمال محمد اليمن.

الوصيفة الثالثة فيينا مهنا.

كما فازت بلقب Miss Social Media دانييلا رحمة.

وفازت بلقب Miss Tourism تيريزيا حدشيتي.



وتم تقديم دروع تكريمية لكل من الفنان سعد رمضان، الوزير السابق إيلي ماروني، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح، رئيس منتدى زحلة الأكاديمي الدكتور بديع الحاج شاهين، رئيس مجلس قضاء زحلة الثقافي الفنان التشكيلي مارون مخول، رجل الأعمال ميشال صدقة، الإعلامي عباس ضاهر، دكتور التجميل طارق غندور، الفنانة كريستينا صوايا، مدير العلاقات العامة في شركة اليمن سميح اليمن، الإعلامي كريم العبد، سيدة الأعمال تيري كيروز، الإعلامية رابعة الزيات والممثلة برناديت حديب.

موقع الخليج 365 كانت له هذه التصريحات الخاصة قبل بداية الحفل.



مدير عام مجلة "أصداء زحلة والبقاع" الإعلامية نيكول صدقة، قالت: "هذه السنة الثانية على التوالي التي نحيي فيها مهرجان إنتخاب ملكة جمال البقاع، وفي ظل هذه الظروف الصعبة، طُلب منا كثيراً أن نؤجل هذا الحدث، ولكن نحن أصررنا أن نستمر، لأنه من عناصر بقاء لبنان، هو تميزه وشعبه، هو الفرح والصمود، فقررنا أن نكمل برسالة لبنان التي هي عدم إستسلامه، فعملنا لنقدم حفلاً جمالياً يليق بالبقاع، ولنرسم بسمة وأمل في قلوب الناس، في ظل هذا الظلام الذي نعيشه".

وعما يميز لقب ملكة جمال البقاع عن غيره من ألقاب الجمال، قالت صدقة: "نحن لا نركز فقط على الجمال، بل نركز أيضاً على جمال الروح، وعلى الوطنية والثقافة والأخلاق والتميّز، فهذا ما حضرنا لتتويجه في هذا الحدث، ونحن معروفون في ملكة جمال البقاع أننا نختار مزيجاً من كل الأمور التي ذكرتها".

وختمت قائلة: "14 صبية تنافسنَ على اللقب من مختلف المناطق البقاعية، بعد أن تلقينا حوالى 300 طلب للمشاركة في المسابقة، جوائز الملكة الفائزة كثيرة، ونحن سندعم المشروع الذي ستختار الملكة أن تعمل عليه".

الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح تحدثت عن المسؤولية التي تقع على لجنة التحكيم، وقالت: "في أي لجنة وأي مكان يكون لك فيه صوت، فهذه مسؤولية كبيرة، حتى في أبسط الأمور، هناك مسؤولية الحقيقة والمصداقية، وهي أن لا تقوم بشيء لإرضاء أحد معين، وفي حفل ملكة جمال البقاع، يجب أن تختار فعلاً أفضل من ترشح إلى هذه المسابقة".

وعن مفاهيم الجمال اليوم، قالت ماغي فرح لموقع الفن: "الشكل هو الأساس، نتحدث أولاً عن الشكل، وبعده المضمون، فإذا كان الشكل بشعاً لا يمكنك أن تسميها ملكة جمال، (حتى لو كانت بتفهم)، يجب أن يكون لديها شكل وحضور، وبعدها نتحدث عن الصوت والنطق والفهم، هذه الأمور تأخذ مساحة من الإهتمام، لكن يجب أن نبدأ بالشكل، وإلا لا تسميها ملكة جمال، سمّها ملكة الفهم".

الممثلة برناديت حديب قالت: "هذه المرة الأولى التي أشارك فيها في لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال، وأنا سعيدة جداً ومتحمسة كثيراً، خصوصاً أنني أحب زحلة والبقاع، وأحب كرم أهالي المنطقة، وطيبة قلوبهم، ولهفتهم على الضيوف الذين يحضرون من مختلف المناطق، وهذا أمر جميل جداً، أشعر أني في منطقتي، ولا أشعر أني قادمة من بيروت. هذا أمر مهم جداً ومسؤولية كبيرة جداً، لأن الشابة التي ستفوز بلقب ملكة جمال البقاع، ستترشح إلى مسابقة ملكة جمال لبنان، وفي حال فوزها بلقب ملكة جمال لبنان، ستمثل لبنان في كل المحافل العالمية".

وأضافت: "نحن في حفل ملكة جمال، لذلك جمال الشكل له أهمية كبيرة، ولكن يجب أن يكون لدى الملكة المنتخبة ثقافة وفكر، وأن تكون أنيقة وتجيد التحدث، وأن تكون شخصيتها قريبة من القلب، لذلك هناك الكثير من الأمور، التي سآخذها بعين الإعتبار، خلال وضعي العلامات للمشتركات في مسابقة ملكة جمال البقاع".

الفنانة كريستينا صوايا التي شاركت في لجان تحكيم كثيرة لمسابقات جمال، قالت: "المسؤولية كبيرة طبعاً لأننا نقيّم المشاركات ونضع لهنَ العلامات، ويجب أن يكون تقييمنا لهنَ منطقياً ومنصفاً، وأن تأخذ كل مشتركة حقها، ولكن في النهاية هناك مشتركة واحدة ستفوز بلقب ملكة جمال البقاع".

وأضافت: "الشكل والإطلالة هما الأساس، فأي شخص قبل أن تتحدث معه، يلفتك فيه شكله وإطلالته، وبعدها حين يتحدث يضيف على شكله ثقافته وأسلوبه في الحديث، والكاريزما التي يملكها، فهذه الأمور كلها نأخذها في عين الإعتبار بلجنة التحكيم، فلا يجب أن يتم تقييم المشتركة فقط على جمالها، فهي ليست عارضة، بل يجب أن يتم تقييمها على الجمال والثقافة والحضور والكاريزما، وكم هي مقنعة بطريقة إجابتها عن الأسئلة".

الفنان سعد رمضان قال: "أعشق الجمال، ولبنان هو صورة جميلة عن باقي البلدان، ورغم كل الظروف حضرت إلى هذا الحفل لأثبت أن لبنان بألف خير، والدليل أن أغنياتي تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي وهي ترند، الحمد لله".

وأضاف: "أنا سعيد جداً بالحفل، وأتمنى على الملكة الفائزة أن تقدم شيئاً إيجابياً لبلدتها".

ملكة جمال البقاع ماريبال جميّل 2024 قالت لموقع الفن:" عملت على نفسي لأصل إلى نهائيات المسابقة، والحمد لله أنني حصدت اللقب".

وعن ما إكتسبته من هذه التجربة، قالت: "إنها تجربة جميلة جداً، إكتسبت منها خبرة، والأهم أني تعرفت على عائلة جميلة جداً".

وعن المشروع الذي ستعمل عليه خلال ولايتها، قالت لنا ماريبال جميّل: "سأعمل على مساعدة الأطفال المشردين، فهم يحق لهم طبعاً بمأوى وتعليم، وأتمنى أن أستطيع دعمهم، لأنه في النهاية ليس هناك عدالة في الحياة، لو كانت هناك عدالة على الأرض، لما كانت هناك عدالة ربانية".