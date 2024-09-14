ميرنا وليد - بيروت - عُرفت الفنانة اللبنانية جمال أبو حمد بالعديد من الأعمال الفنية، نذكر منها: "وبقيت، فكّرت، وشي نهار"، اذ أبدعت فيها وعلّمت عند الجمهور، ومؤخرا تواجدت جمال في اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسراً الذي حضره العديد من الشخصيات الفنية، نذكر الممثلين اللبنانيين جورج شلهوب، بديع أبو شقرا، إلسي فرنيني، إلسا زغيب وغيرهم.
موقع "الفن" التقى بـ الفنانة جمال أبو حمد وقد أجرينا معها لقاء تحدثنا فيها عن الغدر والخيانة، هل ترد الصاع صاعين؟
لمزيد من التفاصل، شاهدوا الفيديو المرفق بـ هذا الخبر:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- جمال أبو حمد: "الحياة فرقتني عن كثير ناس بحبن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.