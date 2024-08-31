ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص وثقت من خلاله إطلالتها المميزة بإحدى الحفلات.

وقد ظهرت نسرين بفستان ضيق وطويل باللون الأسود من دو أكمام، وبفتحات من الجهة الأمامية كشفت عن بطنها، وفتحة طويلة كشفت عن إحد الساقين.

ونسقت مع إطلالتها ساعة مميزة باللون الأسود والذهبي وعقد من اللون الذهبي، مع حقيبة يد من الجلد الأسود.

ومن الناحية الجمالية، إختارت نسرين الظهور بماكياج ناعم للغاية، وتركت شعرها منسدل.

وعلقت نسرين على المنشور قائلة: "كانت تلك الليلة الصيفية، في أعماق النجوم، مليئة بكل الأشياء التي قد تشعر بها أو تراها أو تسمعها في حياتك، تغرقك جميعًا في وقت واحد".

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة جريئة لـ نسرين طافش تخطف الأنظار.. هكذا نسقت فستانها الأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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