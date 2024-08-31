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شهدت مدينة البندقيّة في إيطاليا توافد عدد كبير من النّجوم الأتراك لحضور فعاليّات مهرجان البندقيّة السّينمائيّ الدّوليّ الممتدّة بين ٢٨ آب/أغسطس حتى ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤، من بينها الممثّلات ديلان دينيز، أصليهان مالبورا، أوزغي أوزاجار، أسلي تورانلي.
كما سيحضر كلّ من ميليس سيزين وصالح بادمجي وهاديسا المهرجان بصفتهم الوجه الإعلانيّ لإحدى الماركات التّجاريّة العالميّة في تركيا.
أيضًا وصل الممثّل ابراهيم تشيليكول لحضور فعاليّات مهرجان البندقيّة السّينمائيّ إذ سيستلم الممثّل التّركيّ جائزة أفضل ممثّل دوليّ ضمن جوائز Kineo ليصبح أوّل ممثّل تركيّ يفوز بهذه الجائزة.
كما من المقرّر أن يحضر الممثّل كرم بورسين المهرجان في الخامس من أيلول/سبتمبر القادم
وفي الوقت نفسه، لم تؤكّد الممثّلة هاندا أرتشيل حضور المهرجان على الرّغم من تواجدها في معظم الفعاليّات العالميّة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصّور- إليكم اللائحة الكاملة للنّجوم الأتراك الذين سيشاركون في مهرجان البندقيّة السّينمائيّ. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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