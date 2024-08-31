تطرّف في العقاب، طارق الشنّاوي يعلّق على طلب شطب محمد رمضان من النقابة

بعد أن واجه الفنّان المصريّ، محمّد رمضان، حملة انتقادات واسعة عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، بسبب أغنيته الجديدة “مش فاضي”، وذلك بعدما تقدّم أحد المحامين بإنذار إلى نقابة الممثّلين يطالب فيه بوقف “رمضان” عن العمل وشطبه من النّقابة بسبب ما اعتبره المحامي إصرار محمّد رمضان على هدم القيم المجتمعيّة والتّرويج للشّذوذ الجنسيّ من خلال التّعرّي والإشارات الإباحيّة في أغنية “مش فاضي”.

علّق النّاقد الفنّيّ المصريّ، طارق الشّنّاوي، على تلك الخطوة عبر صفحته على “فايسبوك”، إذ كتب في منشورٍ داعم لـ محمّد رمضان: “لو أنّ كل عمل فنّيّ رديء تمّ شطب من قدموه من جداول المهنة سواء كانوا ممثّلين أم مطربين أم كتّابًا أم مخرجين لمنعت ممارسة المهنة على ٩٠ في المئة من أعضاء النّقابات الفنّيّة”.

وأضاف الشّنّاوي: “أغنية “مش فاضي” تدخل تحت باب المُكايدة والغمز واللمز مثل شقيقتها الكبرى “نمبر وان” فقط ننتقدها في مقال ولكن وصولها لساحة القضاء والمطالبة بمنع محمّد رمضان، من ممارسة المهنة تطرّف في العقاب أراه يقع فقط في إطار لفت الانتباه والبحث عن “تراند” من أحد المحامين لتحقيق الشّهرة”.

الجدير بالذّكر أنّ محمّد رمضان، تجاهل جميع الانتقادات حتّى اللحظة ولم يصدر أيّ تعليق على الهجوم الذي يتعرّض له، بل إكتفى بنشر صور وفيديوهات من حفله، امس الجمعة، في السّاحل الشّمالي.

وكان الفنّان المصريّ، محمّد رمضان، قد واجه حملة انتقادات واسعة عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، بسبب أغنيته الجديدة “مش فاضي”، وذلك بعدما تقدّم أحد المحامين بإنذار إلى نقابة الممثّلين يطالب فيه بوقف “رمضان” عن العمل وشطبه من النّقابة بسبب ما اعتبره المحامي إصرار محمّد رمضان على هدم القيم المجتمعيّة والتّرويج للشّذوذ الجنسيّ من خلال التّعرّي والإشارات الإباحيّة في أغنية “مش فاضي”. كما أنّ دور نقابة الممثّلين ونقيبها هو توقيع الجزاء العقابيّ لحماية آداب المهنة وحماية قيم المجتمع طبقاً لنص المادة (٣٦) من قانون المهن التّمثيليّة.

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من هنا، جاء ردّ الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التّمثيليّة، إلى أنّه لا يعرف شيئًا حتّى الآن عن أغنية “مش فاضي” للفنّان محمّد رمضان، مؤكّدًا أنّه سوف يلقي الضّوء على هذا الأمر في اجتماع النّقابة المقبل.

الجدير بالذّكر، أنّ الفنّان المصريّ، محمّد رمضان، كان قد واجه منذ عدّة أيّام، حملة انتقادات واسعة عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، بسبب كلمات أغنيته الجديدة “مش فاضي”، التي اعتبرها الجمهور، ردًّا على من انتقد تصويره إعلانًا لصالح أحدى شركات المشروبات الغازيّة العالميّة، التي تدخل ضمن لائحة منتجات “المُقاطعة”، خاصّة أنّه سبق أن طلب الجمهور بمقاطعة هذه الشّركة دعمًا لـ “غزّة”.