تارا عماد تكتشف سرًا يربطها بوالدتها

شاركت الفنانة تارا عماد، جمهورها ومتابعيها، بصور لأحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

ونشرت تارا عماد صور من زيارتها لمسجد السلطان حسن في القاهرة القديمة، وأشارت من خلال تلك الزيارة إلى أنها أصبحت نسخة من والدتها التي وافتها المنية منذ شهور، معلقة: "بحب أوي تفاصيل بلدنا.. من أكتر الأماكن اللي بحب أزورها، واستمتع بطاقتها وهدوئها هو الجامع سلطان حسن".

وأضافت: "صاحبتي ديانا أخدت الصور دي وإحنا جوا وأول ما شوفت الصور شوفت مامتي.. شايفة واقفة مامتي، وطريقة لبس مامتي وتعابير وش مامتي.. أنا فكرة أول ما شوفت صورة معينة من دول حسيت بيها أوي.. حسيت بـ قد إيه إحنا فعلاً بنكبر وبنكون أهلنا".

وأعربت تارا عماد عن سعادتها بمدى التشابه بينها وبين والدتها قائلة: "كل ما بنكبر كل ما تفاصيل أسلوبنا وملامحنا فعلاً بتكون طبعت من أهلنا.. اتبسطت أوي إني حسيت اني شبهها وأن فيا كتير أوي منها.. الله يرحمك يا مامتي".

وتواصل تارا عماد تصوير مشاهدها في أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "جودر" الموسم الثاني، وتجسد خلال الأحداث دور الأميرة جوهرة، حفيدة تلميذ الحكيم شمردل صاحب الكنوز الأربعة والذي يملك مفتاح فك رموزها.

وتألقت تارا عماد في الموسم الأول من مسلسل "جودر"، الذي عرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال، وحقق نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا.

وخلال تطور أحداث الجزء الأول من مسلسل جودر تحولت مشاعر الكره التي كانت تكنها جوهرة «تارا عماد» لـ جودر «ياسر جلال» إلى إعجاب، وذلك لأن جودر كان يعاملها بطريقة لم تعتاد عليها من قبل مما جعلها تصفه بالمتعجرف.

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