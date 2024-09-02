آيتن عامر توجه رسالة لـ محمد فوزي زوج شقيقتها في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة آيتن عامر، رسالة للمنتج محمد فوزي زوج شقيقتها وفاء بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت آيتن، صورة لها معه، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا كبير.. ربنا يديك الصحة وطولة العمر".

خاض محمد فوزي إنتاج ما يقرب من 34 عملا فنيا أشهرها مسلسل "ناصر"، ومسلسل "ابن الأرندلي"، وجزئي من مسلسل "الدالي"، ومسلسل "رجل العناب" ومسلسل"المغني" ومسلسل "مولد وصاحبه غايب".

يذكر أن، آيتن عامر طرحت مؤخرا أغنية "مثيرة للجدل" وأغنية "إفراج" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان نورهان البغدادي.

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