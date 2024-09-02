قصور الثقافة تختتم فعاليات صيف بلدنا باستعراضات فلكلورية.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت فعاليات مهرجان صيف بلدنا في موسمه الرابع، الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار البرامج الصيفية لوزارة الثقافة.

وشهدت مدينة جمصة في اليوم الختامي عرضا فنيا لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية تدريب خالد الشناوي، قدمت خلاله باقة من الأغاني منها "بسم الله سمينا بدينا، يا دنيا سمعاني، أنا واد صياد من بحري، عظيمة يامصر، الليلة ليلة جميلة"، وغيرها.

وقدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية بقيادة وائل عيد، عروضا فلكلورية منها "العصا، الكف السويفي، حصاد البرتقال، النوبة".

كما شاركت فرقة بورسعيد للآلات الشعبية بعروضها المبهجة على أنغام السمسمية منها "السمسمية، الصيادين آه ياللي، واحنا البورسعيدية، الفلكلور، أغاني البحر، أم الخلول، النيل، آه يا حمام، يالالي يالالي" هذا بجانب منفذ إصدارات الهيئة العامة لقصور.

واختتمت الفعاليات بكلمة د. عاطف خاطر، مدير عام ثقافة الدقهلية أثنى خلالها على التعاون البناء بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظة الدقهلية ومدينة جمصة لتقديم فعاليات فنية مميزة شهدت إقبالا غفيرا من جمهور وزوار المدينة.

صيف بلدنا

فعاليات "صيف بلدنا 4" بجمصة قدمها فرع ثقافة الدقهلية، وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة عمرو فرج، ضمن أنشطة صيفية مكثفة تشهدها الهيئة العامة لقصور الثقافة بجميع المحافظات خلال الإجازة الصيفية، من بينها عروض مهرجان أهالينا وليالي صيف بلدنا بالمحافظات الساحلية وأنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية وأنشطة المكتبات وذوي الهمم واللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين وجولات أتوبيس الفن الجميل، وورش السينما، بخلاف المسابقات التي طرحتها الهيئة للأطفال والشباب وأهمها مسابقتي مصر تقرأ ومصر ترسم ضمن مبادرة وزارة الثقافة مصر" تبدع"، وغيرها من الفعاليات لتعزيز العدالة الثقافية.