بسمة بوسيل جريئة وحلا شيحة مع كلبها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسمة بوسيل

خطفت المطربة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الماء ليس له أي تأثير على الزهور المزيفة".

ياسمين عبد العزيز

ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بإطلالة أنيقة لها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

أسماء جلال

نشرت الفنانة أسماء جلال، إطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

ياسمين صبري

التقطت الفنانة ياسمين صبري، إطلالة "سيلفي" لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها في مرآة صغيرة.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، إطلالة أنيقة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

حلا شيحة

ظهرت الفنانة حلا شيحة مع كلبها الصغير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لطيف أوي وأنا غلسة أوي".

ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة صيفية لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت خلالها إعجاب متابعيها.

هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي، أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

داليا مصطفى

الفنانة داليا مصطفى، ظهرت بإطلالة أنيقة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها مرتدية فستان قصير.

نهال عنبر

ظهرت الفنانة نهال عنبر بصحبة ابنها المخرج حسام الحسيني، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباحكم جميل مع حسام ابني الجميل، صباح الخير عليكم جميعا".