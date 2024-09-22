فيديو| "يرقص فرحًا".. آخر ما نشره الطفل رضا إسماعيل الليثي قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب

حالة من الحزن خيمت على الوسط الغنائي بعد رحيل الطفل رضا نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي الذي وافته المنية إثر سقوطه من اعلى إحدى الشرفات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، آخر ما نشره الطفل رضا الليثي عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك" مقطع فيديو له وهو يرقص فرحًا بأحد الأماكن العامة وسط عدد من الأصدقاء والمقربين منه، وكان من المعروف عنه خفة ظله وروحه المرحة التي شهد بها كل من يعرفه عقب وفاته.

حرص عدد كبير من متابعين الليثي وجمهوره على نعي نجله ووداعه برسائل مؤثرة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستعاد العديد منهم ذكرياتهم معه واستذكروا روحه المرحة وحضوره المحبب لدى الجميع وقاموا بإعادة نشر عدد من مقاطع الفيديوهات الخاصة به التي ظهر خلالها وهو يرقص بين مطربي المهرجانات الشعبية.

ودع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي نجله برسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "ابني وابن عمري في ذمة الله".