شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تفاجئ لاعبات كرة الطائرة بمدرسة ثانوية في كولورادو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت المغنية العالمية سيلينا جوميز مباراة كرة طائرة في مدرسة ثانوية في كولورادو بعد رؤية لافتة تطلب منها غناء النشيد الوطني الأمريكي للاعبيها، حيث فاجأت جوميز فريق الكرة الطائرة للفتيات في مدرسة تيلورايد الثانوية بزيارة مدرستهم أثناء وجودها في المدينة لحضور مهرجان تيلورايد السينمائي.

نشرت صورة على إنستجرام للافتة حيث طُلب منها الحضور إلى إحدى مباريات الفريق لغناء النشيد الوطني، حيث تم تثبيت ملصق برتقالي لامع مزين بقلوب وموقع ببريد إلكتروني للمدرب على لوحة إعلانات.

وكتبت جوميز في التعليق على الصور: "لقد طلبوا!! لم أستطع مقاومة ذلك، إنها المرة الأولى لي في تيلورايد!".

في حين أنه من غير المعروف ما إذا كانت جوميز غنت لفريق الكرة الطائرة، فقد شاركت مقطع فيديو لوصولها إلى الملعب وصالة الألعاب الرياضية بالمدرسة.

كانت المغنية والممثلة تزور المدينة الواقعة في ولاية كولورادو للترويج لفيلمها "Emilia Pérez"، الذي فازت عنه بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي.



اللافتة



سيلنا جوميز مع طلاب المدرسة



سيلينا جوميز مع فريق كرة الطائرة