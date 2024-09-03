شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى بدر ينتهى من تصوير مسلسل تيتا زوزو وعرضه على شاشات المتحدة قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان مجدى بدر لـ"الخليج 365" إنه انتهى من تصوير مشاهده في مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، وإخراج شيرين عادل، حيث صور عددًا كبيرًا من مشاهده الفترة الماضية، ويتبقى لفريق العمل عدد قليل من المشاهد للانتهاء من التصوير خلال الفترة المقبلة، من إخراج شيرين عادل، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على شاشات المتحدة قريبًا.

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إسلام إبراهيم، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، انتاج سينرجى ، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

وعرض مؤخرًا للنجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة" فى دور العرض خلال شهر يناير الماضى، ويشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

واخر اعمال مجدى بدر مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق وعرض فى رمضان الماضى ، وشارك فى بطولته أحمد ماهر، رياض الخولى، محمود عبد المغنى، منال سلامة، سيمون، مجدى بدر، محمد على رزق، محمد علاء جاميكا، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطى، أحمد ماجد، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مى القاضى، سيف الديربى، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادى مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.