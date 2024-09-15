الامارات | 22 سبتمر موعد الاعتدال الشمسي الخريفي وتساوي الليل بالنهار في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ في 22 سبتمبر الحالي فلكيا فصل الخريف في النصف الشمالي من الأرض متزامنا مع موعد الاعتدال الشمسي الخريفي وتتعامد الشمس على خط الاستواء متجهة نحو الجنوب.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إنه في عصر يوم 22 سبتمبر يتساوى الليل بالنهار في الإمارات ويأخذ الليل زيادته على حساب النهار الذي ستستمر ساعاته بالنقصان فيما سيبدأ الليل الدائم يخيم تدريجيا على المناطق الشمالية القطبية حتى حلول الربيع.

وأضاف أنه يتالق في أمسيات بداية الخريف عدد من المجموعات النجمية المتميزة منها "الدب الأكبر" ويبدأ المربع الخريفي "الفرس المجنح" والتي سمتها العرب "مربع الدلو" بالظهور من الجهة الشرقية كما تشهد الأرض خلال فترة الخريف زخات شهب مميزة تشاهد بالعين المجردة عند الأجواء الصحوة، كما تشاهد ذروة زخات الشهب التالية خلال الخريف "الصياديات أو الجباريات خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر والأسديات 16-18 نوفمبر والتوأميات 13- 15 ديسمبر".

وأشار الجروان إلى أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض دون 25 م ليلاً ودون 40 م نهاراً بدءاً من موعد الاعتدال الخريفي لتتجه الأجواء تدريجيا نحو الاعتدال أما برودة الليل فتبدأ عندما تنخفض درجات الحرارة الدنيا دون 20 م ليلاً بدءاً من منتصف أكتوبر إلى منتصف أبريل، أما برودة النهار فتبدأ عندما تنخفض درجات الحرارة العليا وتكون دون 30 م نهاراً من منتصف نوفمبر إلى منتصف مارس.

ويكون موسم الأمطار الشتوية خلال بداية نوفمبر إلى نهاية مارس وتقارب كمية الأمطار خلال الخريف 22% من مجموع الأمطار الهاطلة وتتركز في النصف الأخير منه وتظل الرطوبة مرتفعة فيتشكل الضباب والندى صباحا خاصة من منتصف سبتمبر إلى منتصف نوفمبر وتنتشر في هذا الفصل الفواكه الخريفية منها الرمان والحمضيات والزيتون كما أن الجو يكون مناسباً للغرس والزراعة ونقل الفسائل وتقليم الأشجار وتزرع فيه معظم الخضراوات الشتوية.