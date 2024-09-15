الامارات | حمدان بن محمد يعلن عن مبادرة جديدة لدعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 سبتمبر 2024

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عبر منصة إكس: أن البحث والتطوير ركيزة رئيسية في نجاح المدن والدول والاقتصادات، ونريد أن تكون دبي من أفضل مدن العالم في دعم الباحثين والعلماء وتوفير التمويل والبنية التحتية والتشريعية للارتقاء بالمجال البحثي ... ولهذا نعلن اليوم عن مبادرة جديدة لدعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار ضمن "برنامج دبي" الذي تشرف عليه «مؤسسة دبي للمستقبل». هذه المبادرة ستقدم المنح التمويلية والدعم المطلوب لتنفيذ المشاريع الجديدة والأفكار الطموحة على أرض الواقع في دبي... وننتظر مشاركات مميزة من الأكاديميين والباحثين والجامعات الوطنية والعالمية والمؤسسات البحثية من دولة الإمارات وكافة أنحاء العالم في هذه المبادرة".