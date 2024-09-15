«قطع مسافة 2040 كم».. صاروخ حوثي يصل إلى إسرائيل في 11 دقيقة.. تفاصيل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت جماعة الحوثي في اليمن عن تفاصيل استهدافها لأحد الأهداف العسكرية في منطقة يافا وسط إسرائيل، باستخدام صاروخ طويل المدى، صباح اليوم الأحد.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، في بيان له اليوم، إنه تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا إسرائيليًا في منطقة يافا، باستخدام صاروخ باليستي جديد فرط صوتي، نجح في الوصول إلى هدفه، مؤكدًا أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية فشلت في اعتراضه.

وأوضح سريع أن "الصاروخ الذي تم إطلاقه من الأراضي اليمنية قطع مسافة تقدر 2040 كيلو مترًا في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وتسبب في حالة من الخوف والهلع في الأوساط الإسرائيلية."

وأضاف المتحدث أنه لأول مرة في التاريخ "لجأ أكثر من مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ هربًا من الصاروخ، مشيرًا إلى أن تلك العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة".

وتابع أن العوائق الجغرافية والقوات الأمريكية والبريطانية ومنظومات الرصد والتجسس والتصدي لن تمنع اليمن من تأدية واجبه في مساندة قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الإطلاق الاستثنائي للصاروخ الباليستي من اليمن سقط على بعد 6 كيلومترات من مطار بن جوريون وسط تل أبيب، ما تسبب في حالة من الفزع وسط الاحتلال.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن القوات الجوية التابعة له تحقق في سبب تأخر رصد واعتراض الصاروخ المطلق من اليمن، والذي نجم عن فشل اعتراضه انتشار شظايا وسط إسرائيل.