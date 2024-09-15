قوى الامن: توقيف مطلوب نفّذ عمليّات سلب على متن درّاجة آليّة وضبط موادَ مخدّرة ومسدّساً حربي بحوزته

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة، بأنه "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من جرائم السّرقة والنّشل في مختلف المناطق اللّبنانية وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصٍ مجهولٍ، على متن دراجة آليّة بتنفيذ عمليّات نشل وسرقة وسلب في العديد من المناطق في بيروت وجبل لبنان".

واشارت في بيان، الى أن "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويدعى: ع. ز. (من مواليد عام 1999، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، سلب، نشل، مخدّرات وإطلاق نار. كما أنّه مطلوب للقضاء بموجب 7 ملاحقات قضائيّة بجرائم سرقة وسلب ونشل".

ولفتت الى أن "بتاريخ 2-9-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من تحديد مكانه في داخل منزل في محلّة المعمورة – الضّاحية الجنوبيّة، حيث داهمته وأوقفت المشتبه فيه. بتفتيشه والمنزل، ضُبط بحوزته مسدّس حربي مع ممشط و29 طلقة صالحة للاستعمال، كميّة من مادّة حشيشة الكيف، وهاتف خلوي. بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عشرات عمليّات السّرقة والسّلب والنّشل في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان، منها: أنطلياس، سن الفيل، حرش تابت / الحبتور، ضبيه، الحدت، عين الرمانة، فرن الشّباك، الحازميّة، بدارو، الحمراء، رأس النبع وغيرها. كما اعترف بتعاطي المخدرات، وأنّه كان يقوم باستبدال جميع المسروقات بالمواد المخدّرة من داخل مخيم صبرا، وأنه قام برهن الدّراجة، التي كان يستخدمها في تنفيذ عمليّاته، مقابل كميّة من المخدّرات في داخل المخيم المذكور. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والدّراجة الآليّة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".