بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

الشارقة - اميمة ياسر -

يبدأ الأهلي رجلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة فريق جورماهيا الكيني، في ذهاب دور الـ32.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني على ملعب «نيانو الوطني»، معقل الفريق الكيني.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تمهيداً لحسم التأهل في مباراة الإياب.

وتنطلق مواجهة الأهلي وجورماهيا في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، وتُقام مباراة الإياب يوم السبت 21 سبتمبر في السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تبث قناة "أبوظبي الرياضية 1" المفتوحة على القمر الصناعي "نايل سات" المباراة، ويعلق عليها المعلق عامر عبد الله.

قناة أبوظبي الرياضية بجودة HD:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

تصحيح الخطأ: 4/3

قناة أبوظبي الرياضية بجودة SD:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 6/5