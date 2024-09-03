"الصلح خير" .. محامي شيرين عبدالوهاب يستمر في الدفاع عنها

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المستشار ياسر قنطوش، كواليس صورته مع الفنانة شيرين عبدالوهاب بعدما أعلن تنحيه مؤخرا عن قضاياها وأن يكون المحامي الخاص بها.



وقال ياسر قنطوش في بيان صحفي مساء اليوم، أنه تواجد صباح اليوم بالمحكمة للمرافعة عن الفنانة شيرين عبدالوهاب في قضيتين الأولى التي تخص أزمتها مع شركة روتانا، والثانية مع المنتج محمد الشاعر.



واستكمل ياسر قنطوش حديثه، بأن الفنانة شيرين عبد الوهاب قد تواصلت معه اليوم وتم التصالح بينهما بعد ما بدر منها خلال حديثها مع الإعلامي عمرو أديب، كما أكدت على أنها تكن للمستشار ياسر قنطوش كل الحب والتقدير ولن تنسى مواقفه معها في أزماتها،



وتابع قنطوش ، شيرين عبدالوهاب أشارت إلى أن حديثها تم تفسيره بشكل خاطئ وتم اقتطاع جزءا كبيرا من حديث محاميها الخاص عن أزمة روتانا، كما توجهت بالشكر له عن حرصه بحضور جلسات قضاياها اليوم رغم تنحيه مؤخرا.



ومن جانبه أكد المستشار ياسر قنطوش، أنه يكن كل الحب والاحترام للفنانة شيرين عبدالوهاب، وأنه مستمرا في الدفاع عنها، وكونه محاميها الخاص، وأن علاقتهما بها كل الاحترام.

صورة شيرين عبدالوهاب مع محاميها



يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب قد نشرت منذ قليل صورة جمعتها بمحاميها الخاص ياسر قنطوش، وعلقت عليها قائلة: أبويا وصديقي المستشار ياسر قنطوش.