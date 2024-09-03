اليوم.. صناع «السيد رامبو» مهرجان فينيسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يقام اليوم الأربعاء العرض الأول للفيلم المصرى «البحث عن منفذ لخروج «السيد رامبو» للمخرج خالد منصور، بمهرجان فينيسيا السينمائى الدولى فى دورته الـ 81، وذلك ضمن مسابقة «آفاق إكسترا».

يظهر صناع عمل المسلسل اليوم الأربعاء فى العرض الأول برفقة الكلب البلدى، الذى يجسد شخصية «رامبو»، مربوطًا بطوق باللون الأخضر، ومن المقرر أن يحظى الفيلم بثلاثة عروض خلال فعاليات المهرجان.

ويُعد هذا الفيلم، الذى أخرجه خالد منصور، من أبرز المشاركات المصرية فى الدورة الحالية للمهرجان، وتدور أحداثه حول «حسن» الذى يشرع فى رحلة لإنقاذ كلبه وصديقه المقرب «رامبو»، ما يجبره على مواجهة مخاوف ماضية وإعادة اكتشاف ذاته.

ويشارك فى بطولة الفيلم عصام عمر إلى جانب سما إبراهيم، وهو من إنتاج محمد حفظى ورشا حسنى.

ويستغرق عرض الفيلم 100 دقيقة، ويمزج بين عناصر الكوميديا، والدراما، والإثارة، ما يجعله واحداً من الأعمال التى يتوقع أن تثير اهتمام النقاد والجمهور على حد سواء فى المهرجان دولياً.

والعرض الأول للفيلم فى مسابقة «آفاق إكسترا» التى تُعنى بتقديم الأعمال السينمائية المتسمة بالجرأة والتجديد من مختلف أنحاء العالم.