محمد صبحي يستعد لعرض مسرحيته الجديدة "فارس يكشف المستور" على مسرح سنبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان الكبير محمد صبحي الترويج لأحدث عروضه المسرحية هذا العام بعنوان "فارس يكشف المستور" المقرر بدء أولى عروضها على مسرح مدينة سنبل يوم 19 سبتمبر الجاري.

نشر صبحي الملصق الدعائي الخاص بالمسرحية عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق: "مسرح محمد صبحي يعود من جديد بمسرحية فارس يكشف المستور على مسرح مدينة سنبل، أيام العروض خميس، جمعة، سبت، الأحد من كل أسبوع بداية من يوم 19 سبتمبر".

وكانت آخر مشاركات الفنان محمد صبحي على خشبة المسرح بمسرحية "عيلة إتعمل لها بلوك" واختتم عروضها بشهر أكتوبر من العام الماضي برفع العلم الفلسطيني وسط وقوف وتصفيق حاد من الحضور.

أثار الفنان محمد صبحي الجدل بتصريحاته مؤخرًا خلال وجوده ضيفًا على برنامج "نظرة" تقديم الإعلامي حمدي رزق المعروض على قناة "صدى البلد"، وكان من بين هذه التصريحات رأيه في مؤسسة "تكوين" والجدل المثار حولها، وعن رأيه في تقديم المرأة بالدراما اللتفزيونية، إلى جانب الأبحاث العلمية التي تؤكد أن الأرض كروية، كما حذر من تغييرات مناخية سيكون لها تأثير بالسلب على العالم خلال الفترة المقبلة.

وقال صبحي خلال حديثه بالبرنامج أن مسرحية "فارس يكشف المستور" ستتضمن وصية شخصية حافظ وهي إحدى شخصيات مسلسل "فارس بلا جواد" الذي تم عرضه عام 2002.

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