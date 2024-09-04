شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة راعية لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة وإلهام شاهين رئيسة شرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة علي إطلاق مهرجان الأفلام القصيرة جدا "VS- FILM" بمدينتي الجلالة والعين السخنة، وتترأسه شرفيا الفنانة إلهام شاهين، والتي أكدت أن المهرجان سيكون نافذة جديدة للمواهب السينمائية الواعدة.

وتابعت خلال بيان أن أهم الأسماء التي عرفتها فنون صناعة الفيلم على مستوى العالم بدأت رحلتها من خلال الأفلام القصيرة لذلك يحتضن المهرجان كافة التجارب الإبداعية في مجال صناعة الأفلام القصيرة جدا للهواة والمحترفين على حد سواء.

وقال الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان: "إطلاق مهرجان خاص بالأفلام القصيرة جدا بدأناها منذ سنوات وتحديدا عام 2015 حيث كان لنا السبق في استضافة عروض المهرجان الفرنسي الشهير تري كور لأكثر من 9 سنوات وكانت مصر من أوائل الدول التي كانت تعرض أفلامه في وقت واحد الي جانب30 دولة تقريبا حول العالم".

وأضاف: "نسعي من خلال هذا المهرجان إلى نشر ثقافة مشاهدة الأفلام القصيرة جدا لأنها أفلام صعبة في تنفيذها وتحتاج الي صناع لديهم رؤية فنية عالية لأنهم مطالبون بعرض فكرة فيلمهم خلال مدة لاتتجاوز أصابع اليد الواحدة، موضحا أن المهرجان يتضمن مسابقات للفيلم الروائي، والوثائقي والتسجيلي، ومشروعات التخرج بالنسبة للطلبة الدارسين في الكليات، والمعاهد السينمائية المتخصصة.