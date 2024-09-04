جان رامز: سعيد بتصدر "عمر أفندي" التريند اليومي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدي الطفل جان رامز عن سعادته بتصدر مسلسل “عمر أفندي” مع الفنان أحمد حاتم التريند اليومي الذي يعرض حاليًا على شاهد وقناة on.

وأكد جان رامز فى تصريح لـ “الخليج 365”: بتابع ردود الأفعال وفرحان بالتصدر اليومي وكواليس المسلسل دمها خفيف ط والمخرج عبد الرحمن ابو غزاله وأحمد حاتم ومصطفي أبو سريع ناس جميله.

وأضاف جان رامز: "سعيد بالدور لانه جديد وجمعتني كيميا مع النجم أحمد حاتم وأتعاون معه لأول مرة.

وتابع: أنا أحببت الدور جدًا لأنه خرج للجمهور بتلقائية.

يبحث العديد من الجمهور عن موعد الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل «عمر أفندي»، بطولة الفنان أحمد حاتم.

وتصدر المسلسل التريند على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاق حلقات عرضه على قناة on.

وقرر صناع عمل مسلسل عمر أفندي بأن يكون هناك جزء ثانٍ للعمل، وبدأت تحضيرات الجزء الثاني للعمل حاليًا.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل عمر افندي الحلقة 15 والأخيرة

تُعرض الحلقة الأخيرة من “مسلسل عمر أفندي” يوم الخميس المقبل الموافق 5 سبتمبر في تمام الساعة 4 عصرًا على منصة شاهد.

وتُعرض الحلقة الأخيرة في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ON.

أحمد حاتم وجان رامز

كما تُعرض الحلقة الأخيرة في تمام الساعة 11:15 صباحًا على قناة ON Drama.

وينتمي مسلسل "عمر أفندي" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 15 حلقات.

أحمد حاتم وجان رامز

قصة مسلسل عمر أفندي

مسلسل "عمر أفندي" مكون من 10 حلقات فقط، وتأخذ الأحداث منحنى دراميًا شيقًا مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، وذلك حول شخصية "عمر" التي يجسدها أحمد حاتم ويقع في حب آية سماحة ويعيشان قصة حب رومانسية، يعود عمر فجأة إلى أربعينيات القرن الماضي، ويقع في حب رانيا يوسف، الأمر الذي سيؤدي إلى تعقيدات في حياته وعلاقاته العاطفية.

جان رامز فى الكواليس

أسرة مسلسل عمر أفندي

مسلسل عمر أفندي يشارك في بطولته بجانب أحمد حاتم كل من: آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.