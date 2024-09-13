رانيا يوسف تعترف بقبولها أعمالاً بدون اقتناع وتكشف السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة رانيا يوسف أن لها أعمالاً فنية لم تكن راضية عنها ولا مقتنعة بها، لكنها اضطرت للمشاركة فيها من أجل الحصول على المال لتأمين متطلّبات العيش الكريم، كما أشارت إلى أن الفنان يمر بالعديد من الصِعاب، ولكن الجمهور لا يعلم شيئاً عن معاناته، بل يرى دائماً أن الفنان يعيش حياة مرفّهة.

وتحدثت رانيا عن الصعوبات التي يواجهها النجوم فقالت: “الفن متعة وحرية، كل البشر في الكرة الأرضية جواهم فن، دايماً الناس بتشوف الظاهر ومبتشوفش الكواليس، الفن زي أي مهنة في العالم، فيها تعب وتوتر وضغط وشقاء”.

وأضافت: “لازم طول الوقت نحافظ على صحتنا وشكلنا، وأحياناً بنقدم أعمال مش راضيين عنها، لأننا لازم نعيش ونشتغل، وساعات كتير بضطر أقبل أعمال مش راضية عنها، لأن عندي التزامات في الحياة لازم أكون قدّها”.

وفي سياق آخر، طرحت رانيا يوسف أخيراً كليب أولى أغنياتها بعنوان “ليك”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، كما عُرض لها مسلسل “عمر أفندي”، الذي حقق نجاحاً كبيراً وشاركها في بطولته الفنان أحمد حاتم.