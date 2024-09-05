ريهام عبد الغفور تعود للدراما بـ كتالوج وظُلم المصطبة

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، تفاصيل أعمالها الفنية التي تعود من خلالها لجمهورها بعد فترة غياب، حيث ستشارك في الموسم الرمضاني المقبل 2025.

وقالت ريهام عبد الغفور، في برنامج كلاكيت على نجوم FM: أنا صورت مسلسل اسمه كتالوج بطولة محمد فراج وإخراج وليد الحلفاوي، ولكن لسه شوية عليه.

أما عن تفاصيل مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل 2025، فعلقت ريهام عبد الغفور: بحضر لـ مسلسل ظُلم المصطبة لرمضان إخراج أستاذ هاني خليفة وبطولة إياد نصار، وفتحي عبد الوهاب.

وتابعت ريهام عبد الغفور: أكيد الشخصية هيكون فيها اختلاف على قد ما أقدر حتى لو الشخصية شبهي في حاجات، الشخصية بالفعل مش شبهي ولكن أنا بتكلم في العموم أنا عملت شخصيات مختلفة كتير الفترة اللي فاتت ولكن اللي أقصده حتى لو الدور شبه التاني أنا عليا أخليه مختلف.

وعلى جانب آخر، يعتبر فيلم ليلة العيد، هو آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور الذي عُرض خلال الفترة الماضية، ودارت أحداث فيلم ليلة العيد في إطار درامي، وناقش من خلاله معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن.

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