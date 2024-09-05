يحيى الفخراني يشارك في موسم دراما رمضان 2025 بـ الأستاذ

حسم الفنان يحيى الفخراني موقفه من المشاركة في موسم دراما رمضان 2025 وحجز مكانه بالفعل في الموسم، واستقر الفخراني على سيناريو يحمل اسم "الأستاذ"، من تأليف أمين جمال وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

يحيى الفخراني في رمضان للعام الثاني على التوالي

قرر يحيى الفخراني التواجد في منافسات موسم دراما رمضان للعام الثاني على التوالي، وفي نفس الوقت يكرر تجربته مع شركة العدل جروب، بعدما قدم مع الشركة مسلسل "عتبات البهجة" في موسم دراما رمضان الماضي، والذي عاد به إلى الدراما بعد غياب عامين، ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع من قبل صناعه، وكذلك من جمهور الفخراني الكبير الذي ينتظر مشاهدة أعماله.

قصة مسلسل "عتبات البهجة"

يُذكر أن مسلسل "عتبات البهجة" شارك في بطولته إلى جانب يحيى الفخراني كل من: جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية "عتبات البهجة" للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تلفزيونية الدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

ودارت أحداث مسلسل "عتبات البهجة" الذي تم تقديمه في 15 حلقة، حول وكيل الوزارة السابق بهجت الأنصاري الذي يتولى مسؤولية تربية حفيديه اليتيمين؛ عمر وجميلة، وفي نفس الوقت يُشغل وقته بتقديم محتوى على يوتيوب، ولكنه يجد نفسه يواجه سلسلة من المصاعب في سبيل توفير احتياجاتهما وإبعادهما عن المشاكل، بينما يحاول البحث عن السعادة التي تبدو أنها بعيدة المنال.

وشهدت الفترة الماضية، وتحديداً بعد انتهاء شهر رمضان الماضي، خروج شائعات حول اعتزال الفنان يحيى الفخراني بعد تقديمه مسلسل "عتبات البهجة"، وهو ما نفاه كاتب العمل السيناريست مدحت العدل، وأكد أن الجميع يعلم قيمة يحيى الفخراني جيداً، وأن جزءاً من مشكلات السوشيال ميديا أنها أصبحت بمنزلة محرك للرأي العام؛ يتحكم فيها بسطاء التعليم والفن والثقافة، وبالتالي من الوارد أن نجد البعض يطالب الكثير من الفنانين ولاعبي الكرة بالاعتزال.

وتابع مدحت العدل في تصريحات لبرنامج "تفاصيل": "الفنان يحيى الفخراني بلغ أقصى ما يبلغه أي فنان من نضج وإحساس؛ فهو إنسان عظيم، وعلى البعض أن يراجع نفسه في مثل هذه التصريحات؛ لأن يحيى الفخراني نجم كبير وساحر في مجال التمثيل، وكنت دوماً ما أحث الممثلين الآخرين على التعلم منه، من حركة العينين واليدين وردود أفعاله وتعبيرات وجهه".

قد يهمك أيضــــاً:

يحيى الفخراني يعلق على «صفع» عمرو دياب لمعجب

مجدي أبو عميرة يعود للتعاون مع يحيى الفخراني بعد 16 سنة من يتربى في عزو