شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد الغني لتليفزيون الخليج 365: دور زين في الوصفة السحرية مغرٍ ولم يقدم كثيرًا والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان وليد عبد الغني خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365، بعد نجاحه في دور زين بمسلسل الوصفة السحرية: ترشيحي لدور زين جاء عن طريق المخرج خيري سالم، وذلك عندما كان يبحث عن وجه لتقديم الدور، وقام صديقي حاتم صلاح بترشيحي له وأبلغه أنني أقدم عرضا مسرحيا في مركز الإبداع الفني ومن الممكن أن يشاهدني هناك وبالفعل جاء لمشاهدة العرض، وأستقر بعدها على مشاركتي في مسلسل الوصفة السحرية بدور زين.

وفي البداية قرأت المسلسل بأكمله، ووجدت أن شخصية زين مغرية لأنها لم تقدم بكثرة في الدراما المصرية، وزين هو نصاب يقوم بالتزوج من السيدات من أجل المال، وزين يمثل عندما يكون لدينا ابنة خالة أو خال ناجحة في عملها وطموحة وتتزوج من شخص من أول وهلة تشعر أنه لا يشبهها نهائي، وزين شاعر موهوم وليس موهوب، ونكتشف بعد ذلك انه نصاب وزوجته هي مصدر دخله الوحيد.

‎ويضم مسلسل الوصفة السحرية عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم: شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبدالغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.



‎وعرض مؤخرًا لبسمة داود على منصة Watch it مسلسل حكايات جروب الدفعة، بطولة النجوم: شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبة، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبدالوهاب من ورشة مصنع الحكايات ومن إخراج محمد عبد السلام.