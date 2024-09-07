جلستان وماستر كلاس و5 عروض مسرحية في سادس أيام مهرجان المسرح التجريبي

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم السادس من فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي فى دورته الحادية والثلاثين (دورة د. علاء عبد العزيز) برئاسة الدكتور سامح مهران، والذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر الحالي على مسارح القاهرة، جلستان ضمن محور "رد الجميل" وماستر كلاس، واستمرار تقديم 4 ورش فنية، وتقديم 5 عروض مسرحية.

تفاصيل فعاليات اليوم السادس لمهرجان المسرح التجريبي

وفي تمام الساعة 10 صباحا تقام ندوة "المخرجة رجاء بن عمار" من (تونس)، ويشارك فيها د. محمد المديوني، حاتم التليلي، أمينة الدشراوي، ويدير الجلسة إبراهيم الحسيني.

وفي تمام الساعة 12.30 ظهرا، ندوة "المخرج عبد الله السعداوي" من (البحرين)، ويشارك فيها: يوسف الحمدان من (البحرين)، خالد الرويعي من (البحرين)، أحمد خميس، ويدير الجلسة د. محمد زعيمة.

ففي تمام العاشرة صباحا، تستمر فعاليات ورشة "إلى الممثل.. ورشة تعريفية بطريقة ميخائيل تشيخوف الممثل والمخرج/ مع الممثل" ويقدمها الفنان عجاج سليم من (سوريا)، وفي التوقيت ذاته يستمر تقديم ورشة "السينوغرافيا واقعا وخيال" وتقدمها الفنانة شادية زيتون من (لبنان).

كما تقدم الفنانة أولجا بوزيلي من (اليونان) ورشة مسرح الابتكار الجماعي، وتقام في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا ورشة "الحركة وتشابك الجسد" وتقدمها جاستين دي يجيير.

وفي التوقيت الساعة الحادية عشرة صباحاً يقام ماستر كلاس "السياسة الثقافية" وتقدمه د. مايكه ليتاو من (ألمانيا) بالمجلس الأعلى للثقافة.

وفي تمام الساعة السادسة مساء يقدم عرض "معتقلة" من (فلسطين) بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، وفي التوقيت ذاته يقدم عرض "قرط" من (تونس) على مسرح ميامي، وفي الساعة الثامنة مساء يقدم عرض "الظل الأخير" من (السعودية) على المسرح القومي، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً يعرض على مسرح السامر عرض "Bab(b)el" من (ألمانيا)، وفي التوقيت نفسه يشهد مسرح الهناجر عرض "ماكبث المصنع".