"الكتابة الاحترافية باللغة العربية" ندوة بمكتبة مصر الجديدة.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة في الخامسة من مساء اليوم السبت ندوة بعنوان "الكتابة الاحترافية باللغة العربية"، تتناول الندوة أهمية الكتابة الاحترافية، حيث إنها تعبر عن مدى دراية الكاتب بالموضوع وأسلوب الكتابة الصحيحة لوصول المعلومات بالشكل المطلوب.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن كل مستخدم للغة العربية في عمله يحتاج لأن تكون كتابته صحيحة وخالية من أي أخطاء لغوية قدر الإمكان، وهذا من الصعب تحقيقه دون مهارة عالية وأدوات تساعده للوصول لهذا الهدف.

لذا تتطرق الندوة إلى أهم الأدوات لكل من يكتب باللغة العربية لتساعده على الكتابة بإتقان واحترافية.

كما أشار الدكتور نبيل حلمي، إلى أنه وفى سياق متصل تستضيف مكتبة مصر الجديدة للطفل فى الساعة ١١ من صباح السبت ندوة بعنوان "مهارات التعايش"، تتناول الندوة نبذ العنف والقدرة على التعامل مع الآخر والتعايش مع المجتمعات المختلفة، وذلك بحضور المتخصصين فى مجال الندوات والمهتمين وجمهور المكتبة العام.