حكاية تسجيل فؤاد المهندس فوازير مخصوصة لمذيعة فى الراديو بدون مقابل

ياسر رشاد - القاهرة - حلت بالأمس ذكرى ميلاد الفنان “فؤاد المهندس”، احتفالاً بمرور 100 عام على ميلاده حكت الإعلامية “سناء منصور” فى برنامجها “السفيرة عزيزة” عن موقف لا تنساه جمعها مع الراحل.

فوازير مخصوصة لسناء منصور من فؤاد المهندس :

قالت سناء منصور خلال برنامجها "السفيرة عزيزة" عبر قناة dmc : "أستاذ فؤاد المهندس كلمته من مونت كارلو كنت مذيعة في راديو مونت كارلو، وقلت له إني عايزاه يعملي فوازير رمضان 30 حلقة، أنزل مصر أسجلها ونذيعها في شهر رمضان في مونت كارلو، سألته طلباتك إيه؟ قالي مليش طلبات تيجي وأسجلك".

وتابعت سناء منصور: "30 حلقة فوازير كتبها الأستاذ نبيل عصمت، وسجلنا بلا أي طلب أو مقابل أو أي شيء".

وأكملت سناء منصور: "قعدت 5 أيام في القاهرة علشان نسجل، وتعبت وقلت له أستاذ فؤاد أنا عيانة مش قادرة أنزل، كنت ساكنة في مصر الجديدة وهو في الزمالك، قالي ولا يهمك أنا هجيلك، كان بيجي يقعد 3 أو 4 ساعات ومعانا أستاذ نبيل عصمت ويسجل الفوازير".

واختتمت سناء منصور حكايتها: "كان إنسان غاية في الرقي والجمال والعظمة، ولن أنسى له في حياتي الخدمة الإعلامية دي، راجل كان بيساندني ويقف في ضهري لأني مصرية زيي زيه".

ولد الفنان الراحل فؤاد المهندس، عام 1924. يُعَدّ واحدًا من أبرز الفنانين في تاريخ السينما والمسرح العربي، وقد اشتهر بتقديم أعمال فنية هامة وتفرد بأسلوب كوميدي مميز. تميزت أعماله بجمعها بين الإفيهات والمضمون الجيد، مما جعلها تظل خالدة في ذاكرة الجمهور حتى اليوم.

شكل ثنائيا مميزا مع الفنانة القديرة شويكار خلال زواجهما وبعد الانفصال، ويعدان من أشهر الثنائيات الكوميدية في السينما والمسرح العربي، والتقيا للمرة الأولى في مسرحية السكرتير الفني.

ومن أبرز أعماله البيه البواب، طرح عام 1987، وشارك فيها الفنان احمد زكى البطولة، وجسد فيه واحدة من أبرز شخصياته عبر دور الموظف الكبير الذى يصطدم بصعوبة الحياة بعد المعاش، ليعمل مع البواب ويصبح مساعداً له.

عائلة زيزى من أبرز الأفلام فى ذاكرة السينما المصرية، والتي امتازت بتواجد مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات من أحمد رمزى لـ سعاد حسنى وفؤاد المهندس، ممن ميزوا العمل بصورة كبيرة.

الراجل ده حيجنني عام 1967 قدم فؤاد المهندس مع الفنانة شويكار فيلمهما الشهير، وجسد فيه دور عطية الرجل الطيب المسالم أكثر من اللازم، وتشكو زوجته من ضعف شخصيته، وأمام هذا السلوك المتكرر، تهجر أمينة البيت ولا يعرف أخبارها هى وابنتهما وتمر السنوات، ويقرر عطية أن يبحث عن فرصة في السينما فيتعرف على المنتج الجشع ويعرف أنه ينوي استغلال امرأة ثرية كي تنتج له الفيلم، ويعرف عطية أن هذه المرأة ليست سوى زوجته.