قبل عرضه..خلافات واقعية بين الأهالى والأبناء فى مسلسل " تيتا زوزو"

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة ويعرض أحدث المسلسلات "تيتا زوزو" بداية من يوم 21 سبتمبر على قناة dmc، وهو مسلسل عائلي يناقش أهم القضايا المتواجدة فى المجتمع، مثل صعوبة تربية الأبناء وغياب الأهل وغيرها.

مشاكل من الواقع فى مسلسل تيتا زوزو :

يدور المسلسل في دراما إجتماعية مميزة حول دكتورة إعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعوا في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

ظهر فى برومو المسلسل المشاكل التى سوف يتناولها منهم: اهمال الأهالى فى تربية ابنائهم بسبب ظروف المعيشة الصعبة، يغيب الأهل عن حياة أولادهم من مشاكل وغيرها.

_ الخلافات بين الأزواج التى يكون سببها العديد من الأسباب سواء مادية أو غيرها، التى قد تصل للانفصال الذي زاد بالفترة الماضية خصوصا في مصر.

_اختلاف الثقافات بين الأهالى و الأبناء الذى يؤثر على علاقاتهم معاً،بسبب طرق التربية الحديثة مع وجود التكنولوجيا التي غيرت في البشرية كثيرا ، تتسبب فى فجوة كبيرة بينك وبين أولادك.

_ الذكاء الاصطناعى وهو أحدث ما وصلت له التكنولوجيا ولكن ككل جديد له مميزاته وعيوبه فإذا لم تستطع أن تستفيد من مميزاته وتتلاشى عيوبه ستخسر الكثير مع أولادك وعائلتك.

والمسلسل من بطولة إسعاد يونس، إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندا موسى، عابد عناني، بسمة داود، سمر علام، أحمد عنان، مجدي بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال. والعمل من تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.



كشفت قناة dmc عن البرومو الرسمي لمسلسل "تيتا زوزو"،يظهر في الإعلان النجمة إسعاد يونس وهي تحاول حل مشكلات أولادها وأحفادها وتعاني بسبب تطورات حياتهم السريعة.

والفنان صلاح عبد الله الذي يعيش قصة حب مع "زوزو"، فيما تواجه "زوزو" مشاكل عديدة مع محمود البزاوي، والفنان إسلام إبراهيم بشكل مفاجئ أمام "زوزو" ولا نعرف طبيعة علاقته بها.