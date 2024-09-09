رئيس الأوبرا تنعي الدكتور طارق علي حسن

ياسر رشاد - القاهرة - نعت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين، الدكتور طارق علي حسن رئيس مجلس إدارة الأوبرا الأسبق الذي رحل عن عالمنا يوم السبت ٧ سبتمبر.

وقالت الدكتورة لمياء زايد، لقد كان الدكتور طارق شخصية بارزة قدم الكثير لخدمة الفنون والثقافة في مصر، وكان له بصمة واضحة في مسيرة دار الأوبرا المصرية. وتقدمت بخالص التعازي والمواساة لأسرته، آملين أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

جدير بالذكر أن طارق علي حسن، من مواليد أكتوبر 1937 في القاهرة، وهو أستاذ الطب ورئيس أمراض الغدد الصماء بجامعة الأزهر فى القاهرة، وهو أيضًا ملحن وموسيقي وكاتب ورسام وفيلسوف، تم عزف موسيقاه بأسلوب متعدد الأصوات الحديث في مصر والعديد من البلدان الأخرى ،كما نشر أعمالًا درامية كبرى باللغتين الإنجليزية والعربية.