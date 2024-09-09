جورج نعمة يُحيي حفلًا على مسرح كازينو لبنان لدعم القطاع التّعليميّ

أحيا الفنّان جورج نعمة حفلًا فنّيًّا على مسرح كازينو لبنان مساء السّبت في السّابع من أيلول يعود ريعه لجمعيّة OFF “Operation Full Bridge” بهدف دعم القطاع التّعليميّ وتأمين منح مدرسيّة لطلّاب لبنان.

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هذا، وقدّم جورح نعمة في هذا الحفل الكامل العدد مجموعة من أجمل أغنياته التي تفاعل معها الجمهور الحاضر بشكل كبير وردّدها معه مثل: “بكّير” و”باللوج” وغيرها…كما كان هناك مُفاجأة فنّيّة إذ شاركت غادة نعمة شقيقة جورج في ثلاث أغنيات معه على المسرح. وبدوره، فاجأ جورج نعمة الجمهور وقدّم أغنية “بلا ما نحسّ” لشقيقته الفنّانة عبير نعمة بأسلوبه الخاصّ.