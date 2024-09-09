رمضان ٢٠٢٥ .. سامح حسين يتعاقد على مسلسل "برمودا"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان سامح حسين، عن تعاقده علي مسلسل جديد مع المنتج أحمد السبكي، والذي سوف يتم عرضه خلال الماراثون الرمضاني ٢٠٢٥ باسم " برمودا ".

ونشر سامح حسين، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " صوره مع المنتج أحمد السبكي أثناء توقيعه العقود وعلق .. ماشاء الله ولا قوه الا بالله مسلسل برمودا رمضان ٢٠٢٥ إن شاء الله .. دعواتكم.

آخر أعمال سامح حسين



وكان تعاقد سامح حسين، أيضا على فيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي، وذلك بعد تعاونهما مؤخرا في فيلم "ساندوتش عيال"، الذي عرض الأيام الماضية على المنصات الإلكترونية.

ونشر سامح حسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة من الصور أثناء توقيعه العقود مع المنتج أحمد السبكي، وكتب: 'ماشاء الله لا قوة إلاّ بالله، الحمد لله بعد نجاح ساندوتش عيال انتظرونا فى فيلم جديد، يارب أكون دايماً عند حسن ظنكم'.

ويشار إلى أن سامح حسين عرض له على المنصات فيلم 'ساندوتش عيال'، ﺇﺧﺮاﺝ هاني حمدي، ﺗﺄﻟﻴﻒ طارق رمضان، وتواجد كذلك في بطولة العمل كل من الفنانة نور قدري، إسماعيل فرغلي، إيمان السيد، إبرام سمير، يوسف صلاح.

تتمحور قصة العمل في قالب كوميدي، حول نسب الطلاق المرتفعة في مصر وتأثيرها السلبي على الأطفال، وذلك من خلال قصة محامي على خلاف مع زوجته وهو ما لفت نظره للموضوع، فيقرر أن يطالب بحقوق الأطفال الذين وقع عليهم الضرر نتيجة الخلافات، وحالات الطلاق أو الخلع بين والديهما في إطار من الكوميديا.