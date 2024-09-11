احدث ظهور لـ عمرو يوسف وكندة علوش أمام البحر ونجوم الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة كندة علوش، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة مع زوجها عمرو يوسف، أمام البحر، أثناء قضاء عطلة إجازة الصيف.

ونشرت كندة، الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "صيف 2024".

وتفاعل نجوم الفن مع الصورة، أبرزهم الفنانة درة، والفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنانة غادة عادل، والفنانة سما مبارك، والإعلامية الإماراتية ريا أبي راشد.

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كندة علوش كانت أعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي، ومعاناتها في رحلة العلاج على مدار عام ونصف.

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