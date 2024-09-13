بالصور- ياسمين صبري تنشر أحدث جلسة تصوير وياسمين عبد العزيز تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت ياسمين في الجلسة باللونين الأبيض والأسود مرتدية فستان أنيق حاز على إعجاب متابعيها منهم الفنانة ياسمين عبد العزيز وعلقت: "قمر".

كشف المخرج الكبير خالد جلال مؤخرًا خلال وجوده ضيفًا في برنامج "بالخط العريض" تقديم إيمان أبو طالب ويعرض على قناة "الحياة"، عن فيلم الفنانة ياسمين عبد العزيز الجديد وقال عنها: " ياسمين عبد العزيز ليست مجرد فنانة يقوم بتأليف أهم أفلامها، وإنما بمثابة ابنته، مؤكدًا أنها أكثر فنانة تحقق إيرادات لأنها نجمة شباك، وأن أعمالها ماركة مسجلة للأسرة المصرية والفيلم الجديد تقوم فيه بدور كوميدي جديد عليها".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت بمسلسل "ضرب نار" وشاركها البطولة طليقها الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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