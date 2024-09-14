استمر 4 ساعات.. ليلة أسطورية لـ أنغام مع جمهور جدة

ياسر رشاد - القاهرة - على مدار 4 ساعات امتعت الفنانة أنغام جمهوررها السعودي في أولى حفلات البومها الجديد “تيجي نسيب”، والذي أقيم في جدة بحضور كامل العدد، بجانب عدد من نجوم الفن والموسيقى.

صعدت أنغام المسرح بأغنية “تيجي نسيب” بفستان أبيض وسط حفاوة ضخمة من الحضور وتصفيق حاد استمر لأكثر من دقيقة، وحرصت على توجيه الشكر للفنان أكرم حسني التي شهدت الاغنية التعاون الأول لـ أكرم كشاعر معها، بجانب أغنية خليك معاها.

كما تغنت أنغام بـ “ايه الاخبار، هو انت مين، موافقة، بحضور عدد من فريق عمل الألبوم ”أمير طعيمة، عزيز الشافعي، أكرم حسني، إيهاب عبد الواحد".

وفي الفاصل الثاني استكملت أنغام باقتها الغنائية بين القديم المستمر باللهجة المصرية والخليجية، ومنها “يوجعونك، أناني، يسلم إيدينه، قلبك، سيدي وصالك، ولا دبلت، اكتبلك تعهد، عرفها بيا، وغيرها”.

كان جمهور الحفل في حالة انسجام كاملة مع وصلة أنغام الغنائية رغم طول مدتها فلم يخلُ كرسي من صاحبه، بجانب الطاقة الكاملة للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، التي قدمت لوحة موسيقية طبق الأصل النسخ الأاصلية من الاغاني بجانب بعض الصولوهات الموسيقية الخاصة بالحفلات والتي ينتظرها الجمهور كل حفل.

كما تلتقي أنغام جمهورها بأغاني “تيجي نسيب” في البحرين والإمارات وتأتي مواعيده اعلى النحو الآتي:

موعد حفل البحرين

حفل البحرين في 20 سبتمبر على مسرح الدانة، وتم نفاد التذاكر بالكامل.

موعد حفل الإمارات

وفي 27 سبتمبر تحيي أنغام حفلها في كوكاولا أرينا بـ دبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

جاء البوم تيجي نسيب بـ 12 أغنية، وحقق 10 ملايين مشاهدة في أسبوعه الأول، وابتعدت فيه أنغام عن الطرح التدريجي السائد في ألبومات الفترة الحالية.

وجاءت قائمة الأغاني كالآتي:

“هو انت مين، وبقالك قلب، بنعمل حاجات، اسكت، خليك معاها، مكانش وقته، تيجي نسيب، القلوب أسرار، ايه الأخبار، كان بريء، هقولك إيه”

تفاصيل مبدئية لألبوم أنغام الجديد

أعلنت أنغام عن ألبومها الجديد عبر حساباتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة مشوشة تزيد من تعطش جماهيرها لتفاصيل ألبومها الجديد وإطلالتها داخل صوره.

ألبوم أنغام من إنتاجها الخاص

حملت الصورة الدعائية للألبوم مفاجأة فنية وهي اسم الشركة الخاصة بأنغام والتي تعلن من خلالها أن الألبوم من إنتاجها الخاص.

كانت قد أعلنت أنغام خلال مايو الماضي عن استعداداتها للألبوم الجديد من خلال لقاء تلفزيوني بعد أحد حفلاتها، وانتهت بالفعل من تسجيل أغانيه مع فريق مميز من الشعراء والملحنين والموزعين.

أحدث ألبومات أنغام “مزح” 2020

كانت آخر الألبومات الغنائية لـ أنغام، الباقة الخليجية في “مزح”، الذي تم طرحه في 2020، ضم الألبوم 15 أغنية، منهم "مزح، غريب، لا تستغرب،آخر لقا، لايقين، اسمك حبيبي، هناوهناك"، مع عدد من كبار صناع الأغنية الخليجية، من الشعراء" بدر بن عبد المحسن، عبد الرحمن بن مساعد، تركي آل الشيخ، الجادل، قوس"، والألحان من نصيب "سهم، صادق الشاعر".

وسبقه بعامين ألبوم خليجي آخر عام 2018، وضم 12 أغنية أبرزهم: "لاتهجى، مستحيل، هدى قلبه، لوتحلف، الخيانة، يوجعونك، تلاقينا، وين تروح" وحقق نجاح جماهيري كبير على مستوى العالم العربي، خاصة في حفلات أنغام في دول الخليج، حيث يحدث تناغم بينها وبين جمهورها بتفاعل مميز مع تلك النوع من الإصدارات الغنائية لها.

ألبوم “حالة خاصة جدا” 2019

أما على صعيد اللهجة المصرية طرحت أنغام ألبوم “حالة خاصة جدا” في 2019، والذي حقق نجاحا جماهيريا ضخما، وتتلقى أغانيه إلى الآن تفاعل كبير في الحفلات الغنائية، ضم الألبوم 14 أغنية من بينهم:"بقول نسياك، نزوة، هدنة، على حسك في أيامي، مطمنة"، وتعاونت فيها مع كبار الشعراء ومنهم" أمير طعيمة، رياض الخولي ،أحمد المالكي"، ومن الملحنين"خالد عز، هشام بولس، مدين"، ومن الموزعين:"أحمد إبراهيم، نادر حمدي".

سجل أغاني أنغام المنفردة خلال 4 سنوات

وواصلت أنغام إصداراتها من الأغاني المنفردة طوال 4 أعوام السابقة، ومنها “هو نفس الشوق، هتشتاقوا، نفضل نرقص، أنا بعته كتير، لوحة باهتة، عشان أرضيك، نسينا نعيش” وختامها مع أغنية “سيبك إنت”.