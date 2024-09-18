بالفيديو- كان يلديرم وبينار دينيز: نهاية سعيدة لقصة عشق خلف الأضواء

إحتفل الثنائي التركي، كان يلديرم وبينار دينيز، أمس الثلاثاء، بزفافهما وذلك في حفل أقيم بالعاصمة الإيطالية روما وسط اجواء رومنسيّة جداً. (http://www.instagram.com/p/DABu6gZIU7l/)

بهذه المناسبة، ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بالعديد من الصور والفيديوهات، من حفل زفاف الثنائي التركي، الذي تصدّر “التراند” في تركيا والعديد من الدول العربية، خصوصاً أّنه تميّز بالبساطة وبأناقة العروسَين وسط تمنيات الجمهور لهما بالسعادة والهناء.

نذكر ان الممثل التركي كان يلديرم (٣٧ عاماً) كان قد طلب يد حبيبته الممثلة التركية بينار دينيز (٣٠ عاماً) وهي من أصول لبنانية، منذ عام مضى بعد قصة حب جمعتهما لمدة سنتين، بعيداً عن أعين الصحافة وعدسات الكاميرا، خوفاً من الحسد، كما صرّحا في لقاءات سابقة.

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عنوان علاقة كان وبينار كان دائماً الرومنسيّة رغم إشاعات الإنفصال التي لاحقتهما. وقد أشارات التقارير مؤخرًا ان الثنائي قررا تقديم موعد زفافهما بسبب حمل بينار.

إشتهرت بينار دينيز بدورها في مسلسل “القضاء”.

اما اشهر اعمال كان يلديرم مسلسلي “المتشرد” و “عشق وجزاء” وغيرهما.